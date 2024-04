Mo | Iran | ' nessun atto rimarrà senza risposta dopo raid consolato in Siria'

(Di venerdì 5 aprile 2024) Teheran, 5 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo della Guardia rivoluzionariaiana Hossein Salami ha avvertito che "" contro la repubblica islamicailattribuito a Israele contro iliano a Damasco, in, che ha provocato almeno quindici morti. "di alcun nemico contro il nostro sacro sistema. L'arte della nazioneiana è spezzare il potere degli imperi e dimostrare la vittoria della verità e della fede", ha detto in un discorso pronunciato in occasione della giornata di al-Quds, in solidarietà ...

« Damasco , bombe Israele vicino ambasciata Iran. Teheran: "Risposta sarà dura"». Così leggiamo sui giornali. È accaduto che Israele ha lanciato bombe in Siria , dunque in uno stato sovrano, di fatto ... (ilgiornaleditalia)

Guerra Israele–Hamas, Biden: cambiare registro a Gaza. Israele in allerta per l'Iran. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Biden: cambiare registro a Gaza. Israele in allerta per l'Iran. LIVE ...tg24.sky

Borse europee in calo, pesano le tensioni tra Israele-Iran e timori Fed - Avvio in netto calo per i principali listini del Vecchio Continente, con i timori di una Fed più restrittiva sulla possibilità di tagli dei tassi di interesse. Le tensioni in Medio Oriente fanno ...it.benzinga

La Fed manda l’Asia in rosso (Nikkei -2%), Brent sopra i 90 dollari. Che cosa è successo - Le parole dure del premier israeliano Netanyahu contro l’Iran e gli interventi dei membri della Fed, soprattutto quello di Kashkari, che anticipa l’idea di nessun taglio dei tassi nel 2024, fanno flet ...milanofinanza