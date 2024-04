Mkhitaryan | occhio alla Spada di Damocle | problema in Udinese-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Henrikh– ma non solo – ha un grossoche pende sulla sua testa come la leggendariadi. Ingiocherà infatti con una pesante diffida, considerando anche l’importanza delle sfide che seguirannotrasferta di lunedì in Friuli.DI– Per Henrikhil grossoinsi chiama cartellino giallo. L’armeno è infatti diffidato e, vista la posizione che ricopre in campo (insieme alle sue importanti caratteristiche a livello difensivo) l’ipotesi di un’ammonizione non è da escludere. Da parte sua servirà una prova di grande attenzione, minimizzando i rischi. Per questo avrà bisogno di aiuto ...