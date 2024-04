Missioni internazionali | audizione del generale Figliuolo

(Di venerdì 5 aprile 2024) ROMA – Giovedì 11 aprile, alle 8.30, presso l’Aula convegni del Senato, le ComAffari esteri e Difesa della Camera e la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, svolgeranno l’del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI),Francesco Paolo(foto). L’appuntamento, che verrà trasmesso in diretta web tv, si terrà nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sullein corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024. L'articolo L'Opinionista.

