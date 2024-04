“Mio figlio è molto agitato | come creare una routine che possa aiutarlo?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) Salve dottoressa, le scrivo per chiederle un consiglio per mio, che ha quasi due anni. Vorrei infatti un aiuto per riuscire aunache: è infatti un bambinoinsofferente e impaziente, vuole tutto subito, non riesce a star fermo nel seggiolone, grida spesso e si spazientisce se non riesce a fare qualcosa. Io ho cercato di impostare giornateregolari: sveglia, pasti e nanna sempre alla stessa ora, gioco sia libero che con me sia di pomeriggio che di mattina, bagnetto in giorni stabiliti e così via, ma non riesco proprio a farlo calmare. Vorrebbe essere sempre in movimento, camminare in continuazione o stare fuori e così via. Sa darmi un consiglio per poterlo calmare? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.