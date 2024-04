Minacciata con la pistola alla tempia | viene rapinata nel parcheggio dell’Esselunga a Milano

Non sembra esserci pace per la giovane che lo scorso luglio ha subito un terribile stupro di gruppo a Palermo , per poi essere continuamente attaccata e insultata per aver denunciato. Oggi la ragazza ... (ildifforme)

"Dritto e Rovescio", le minacce in studio del trapper Baby Touchè: "Vuoi fare a botte con me" - È finita con le scuse di Paolo Del Debbio l'ultima puntata di "Dritto e Rovescio". Il conduttore del programma di Rete 4 si è scusato con il pubblico a casa dopo la discussione in studio con il ...tgcom24.mediaset

Monia La Ferrera, le critiche per la storia con Josh Rossetti: «Non faccio le cose per piacere agli altri, conta solo il cuore» - La storia d'amore tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti è stata duramente criticata dopo quanto accaduto alla fine della Finale del Grande Fratello. In quell'occasione, ...leggo

Minacciò di morte la giudice Mariano, accordo sul patteggiamento: chiesti 8 mesi di reclusione. Attesa la decisione del gup - Dopo aver minacciato la gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, il 42enne Pancrazio Carrino (di San Pancrazio Salentino) ha chiesto di patteggiare la pena: otto mesi di reclusione ...quotidianodipuglia