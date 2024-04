Minacce dall’Iran | chiude l’ambasciata israeliana a Roma per rischio attentati

(Di venerdì 5 aprile 2024) Massimo allarme in Occidente dopo ledell’Iran (confermate dalla Cia) di ‘vendetta’ contro Israele per l’attentato al consolato iraniano a Damasco in Siria. Per ilanche aè stata chiusa la sede delin via Michele Mercati, nei pressi di Villa Borghese. Sono circa 30 le missioni diplomatiche israeliane chiuse nel mondo nel timore di attacchi per leiraniane contro il ‘regime sionista’ di Tel Aviv. Lo ha riferito Haaretz, che ha citato una fonte diplomatica secondo cui le misure di sicurezza sono state accresciute in tutte le istituzioni israeliane nel mondo dallo scorso 7 ottobre. Allarme Iran, chiusa l’ambasciaa di Israele aLa misura precauzionale arriva nel cosiddetto Quds Day, la ...

In tutte sono 28 le sedi diplomatiche chiuse A quanto si apprende è stata chiusa anche la sede dell' ambasciata di Israele a Roma per il timore di una possibile rappresaglia da parte dell'Iran dopo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – A quanto si apprende è stata chiusa anche la sede dell' ambasciata di Israele a Roma per il timore di una possibile rappresaglia da parte dell'Iran dopo il raid in cui hanno perso la ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – A quanto si apprende è stata chiusa anche la sede dell' ambasciata di Israele a Roma per il timore di una possibile rappresaglia da parte dell'Iran dopo il raid in cui hanno perso la ... (webmagazine24)

Israele chiude 30 ambasciate in tutto il mondo (tra cui Roma) per le Minacce Iraniane. Licenziati due ufficiali per l'attacco al Wck - Burns sarà al Cairo per riavviare i colloqui sul rilascio degli ostaggi israeliani. Israele è in allerta per possibili attacchi dall'Iran. Arrivano, infatti, Minacce da Teheran dopo il raid attribuito ...ilmattino

Iran in piazza per la Palestina e i funerali dei pasdaran - Milioni di persone si radunano per la Giornata di al Quds e per il commiato ai sette 'Guardiani della rivoluzione' uccisi in un attacco al consolato ...agoramagazine

Bitcoin e petrolio, esiste un legame segreto e cosa dobbiamo aspettarci - Il rincaro del petrolio (+20% da inizio anno) può avere un impatto diretto sulle quotazioni dei Bitcoin. Vediamo perché e in quale direzione.investireoggi