Milano-Virtus | la sfida infinita Coach Banchi detta le regole | Fiducia | aggressività e continuità per fermare i nostri avversari»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Niente Cordinier, come si supponeva dalle parole, dei giorni scorsi, di. Senza Isaia laperde un concentrato di energia. E anche un’arma tattica da dirottare sulle strade di Shabazz Napier. Penultimo turno di Eurolega, stasera, alle 20,30, al Forum di Assago: da un lato l’Olimpiadi Ettore Messina, dall’altro ladi Lucasi gioca l’ultimo jolly, ovvero la speranza di vincere per provare ad agguantare, attraverso una serie di combinazioni, il decimo posto che significherebbe accedere al play-in. La, dalla parte opposta, già sicura del play-in, proverà a blindare quell’ottavo posto che assicurerebbe qualche vantaggio in più. Senza Cordinier, laha comunque due stopper ...

La notte del derby d’Italia. Olimpia, ultimo appello con Bologna - E derby d’Italia sia. Scendono in campo sul parquet del Forum di Assago Olimpia Milano e Virtus Bologna per la sfida infinita tra le due società più titolate d’Italia. In campo europeo ha un sapore ...ilgiorno

