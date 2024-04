(Di venerdì 5 aprile 2024), 5– Lo sport per tutti invade il centro dinel weekend.si corrono Family e Dog Run.da piazza Duomo partiranno la 42 km Wizz Aire la staffetta solidale Relay. Per consentire il regolare svolgimento delle gare nei due giorni sono previste importanti modifiche alla viabilità cone linee dei. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il differimento dello sciopero della Polizia Locale del Comune diproclamato per. Ecco una guida per muoversi tra vieal ...

Milano , 4 aprile 2024 – “ rinvia to ad altra data” lo sciopero del personale della Polizia Locale di Milano in programma per il 7 aprile , organizzato per protestare contro la richiesta del Comune di ... (ilgiorno)

Milano Marathon 2024: percorso, strade chiuse e mezzi deviati sabato 6 e domenica 7 aprile - Si attraverseranno i luoghi simbolo del centro come il Teatro alla Scala, San Babila e il Castello Sforzesco, oltre a CityLife e il Portello fino al Gallaratese. Tutte le informazioni ...ilgiorno

Run for Aism. Eric e Silvia insieme per andare oltre la sclerosi multipla - Silvia è in sedia a rotell ma questo non le ha impedito di partecipare insieme a suo figlio Eric a più di 30 corse in giro per il mondo. E il prossimo 7 aprile saranno in Italia per la Milano Marathon ...redattoresociale

Nuovo Nissan Juke: presentazione al Milano Running Festival - Dal 4 al 6 aprile il nuovo Nissan Juke, sarà presentato in esclusiva e anteprima al MiCo per il Milano Running Festival.reportmotori