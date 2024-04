Milano | legale comunità islamica | ' sindaco Turbigo in malafede | rispetti abitanti città' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 apr. (Adnkronos) - "Ildiè una persona evidentemente in; usa il suo ruolo di Primo cittadino per fare propaganda e perseguitare e vessare delle persone che vivono nella suaalle quali invece dovrebbe rispetto". Lo dice all'Adnkronos Luca Bauccio,rappresentante delladel comune milanese di, che replica a quanto sostenuto dalFabrizio Allevi, circa la mancanza di condizioni per concedere un'area pubblica per i festeggiamenti della festa di fine Ramadan. "Se lui, come dice, avesse avuto la necessità di conoscere il numero dei partecipanti -spiega Bauccio- avrebbe avuto due mesi per chiederlo, dal momento che l'istanza è stata inviata lo scorso 26 di ...