Milano | in via San Marco un’auto prende fuoco | il fumo invade la via di Brera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Le fiamme hanno presoda un’utilitaria ma in poco tempo hanno coinvolto le altre vetture che erano nei paraggi: nel corso della mattinata nel cuore diilha avvolto le vie del quartiere e i passanti e i residenti hanno vissuto momenti di paura. In via San, quasi all’angolo con via della Moscova, una utilitaria Volkswagen Up ha cominciato aree le fiamme hanno in poco tempo coinvolto due vetture parcheggiate vicino all’auto, una Renault Clio e una piccola Citroen Ami elettrica. Via Sanincendiati tre veicoli, nessun ferito, 5 aprile 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA Alla guida della Volskwagen una donna che ha raccontato di aver accostato l’auto nel momento in ...