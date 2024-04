Milano | colpo milionario al laboratorio orafo | sgominata la banda della “rapina perfetta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024)– Daldi via Assab alla perquisizione nel covo di viale Romagna. Fino alle manette. All'alba di venerdì, gli investigatoriSquadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno arrestato dodici italiani di età compresa tra 40 e 67 anni, ritenuti membri di un'unicae responsabili a vario titolo dei reati di detenzione di armi e munizionamento, detenzione e ricettazione di divise delle forze dell’ordine di provenienza illecita e detenzione di sostanze stupefacenti. Per dieci di loro, il gip ha disposto la misura cautelare del carcere, mentre altri due sono finiti ai domiciliari. Il raid a Cimiano La mattina del 4 novembre 2021, cinquetori coi volti coperti da maschere fanno irruzione in un...