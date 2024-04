Milano | Alessandri | vincitore ‘Premio Diventerò’di Fondazione Bracco | suonerà domani 6 aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 apr. (Adnkronos) –sabato 6, alle 20.30, nella Sala Puccini del Conservatorio Verdi di, si terrà il concerto del pianista appena diciottenne Antoniodel “Premio speciale Diventerò” dialla XXXIII edizione del Concorso pianistico Ettore Pozzoli nell?ottobre 2023, in cui è stato il finalista più giovane.Antonio, milanese classe 2006, allievo di Davide Cabassi al Conservatorio G. Verdi, ha collezionato fin da bambino una nutrita serie di premi in Concorsi nazionali e internazionali (tra cui il premio Steinway di Amburgo esibendosi nella serata di gala davanti a 2300 spettatori) e ha già suonato con varie orchestre, tra cui I Pomeriggi Musicali, di cui è ospite da due Stagioni. ...

Milano , 29 gennaio 2024 – 45 anni fa, all’incrocio tra viale Umbria e via Muratori, il giudice Emilio Alessandrini fu assassinato da un comando del gruppo terroristico Prima Linea: oggi, 45 anni ... (ilgiorno)

Sartirana, s’incammina sui binari in stato confusionale: linea ferroviaria in tilt - Giovedì stop a due treni sulla Milano-Mortara-Alessandria. Il 57enne poi è stato convinto a salire su un’ambulanza ...laprovinciapavese.gelocal

“Impossibile andare in treno a Milano da Novi di giorno”. - lo stesso sulla Milano – Tortona – Alessandria. Per la Milano – Tortona – Novi Ligure il servizio è ridotto a sole tre coppie al mattino verso nord e nel tardo pomeriggio verso sud; in particolare ...giornale7

Ippodromo Snai La Maura Milano: programma corse venerdì 5 aprile - Sarà un fine settimana non solo per gli amanti del trotto e del galoppo, ma anche per i curiosi e le famiglie che vogliono godersi lo spettacolo dei cavalli ...agimeg