Milano | a Turbigo no spazi pubblici per festa fine Ramandan | ' problemi per la sicurezza' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 apr. (Adnkronos) -diRamadan tra le polemiche nel comune di, alle porte di Milano. La comunità islamica, alla richiesta di autorizzazione inviata al Comune per ottenere l'uso di un'area pubblica dove poter festeggiare la ricorrenza, ha ricevuto una risposta negativa a pochi giorni dalle date indicate, il 9 e 10 aprile prossimi, alla quale è seguito un botta e risposta a suon di carte bollate. "Noi abbiamo ottemperato alla richiesta del Tar, individuando dei luoghi e fornendo le motivazioni per le quali non li riteniamo adatti -spiega all'Adnkronos il sindaco di, Fabrizio Allevi-; gli unici posti che potevamo individuare erano la piazza centrale, piazza Madonna della Luna e un altro campo nella zona del cimitero. In tutti e due i casi isono di ordine ...