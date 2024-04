Milano | 84enne esce dalla sala operatoria e incanta i medici suonando la tromba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) VIZZOLO PREDABISSI – Uscitosubito dopo una delicata operazione all’addome, suona con la sua amatissimaun brano di Ennio Morricone davanti ae infermieri. È successo in questi giorni all’ospedale Predabissi, dove l’uomo, un musicista affermato, classe 1940, era ancora sul lettino post operatorio quando hato con le sue abilità sonore una platea di camici bianchi. Poco prima il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico con una tecnica mini-invasiva, capace di ridurre anche i contraccolpi anestesiologici. In gergo tecnico si tratta dell’ “awareness laparoscopy”, in grado di garantire una rapida ripresa anche e soprattutto a soggetti fragili e anziani. “Un approccio moderno – spiegano dall’ospedale -, che ha permesso al ...