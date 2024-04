Milan | Samuel Chukwueze in crescita | numeri migliori che al Villarreal

(Di venerdì 5 aprile 2024) Finalmente ilsi sta godendo il veroin grandeper l’attaccante nigeriano, meglio che alCi ha messo un po’ ad ambientarsi al calcio italiano masta finalmente cominciando a lasciare il segno anche al. Per lui fin qui soltanto 1 goal e 1 assist in Serie A, ma la situazione sta lentamente cambiando. L’attaccante nigeriano nelle ultime uscite ha infatti notevolmente migliorato le sue prestazioni, tanto che contro il Lecce potrebbe essere titolare sulla fascia destra. A parlarne è stato anche l’allenatore delStefano Pioli che in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la squadra di Gotti ha detto: Sono molto soddisfatto del suo percorso. I suoi dati ...

Milan , Samuel Chukwueze ha trovato il primo goal in Serie A: adesso serve un buon finale di stagione per ottenere la conferma per il futuro Prima che di segnare il goal del 3-1 contro l’Hellas ... (dailymilan)

Pioli on Leao-Mbappé comparison, new Pulisic role, gap between Serie A and EPL - Milan coach Stefano Pioli insists Serie A is 'not too far away' from the Premier League and admits he is considering starting Rafael Leao, Christian Pulisic ...football-italia

Milan e Off-White rafforzano la loro partnership lanciando una nuova t-shirt in edizione limitata. I dettagli - Milan e Off-White rafforzano la loro partnership lanciando una nuova t-shirt in edizione limitata. I dettagli Il legame di partnership tra Milan e Off-White va avanti da più di due anni e per rafforza ...milannews24

Francesco Camarda, il talento del Milan, tra rinnovo e interessi esteri - Francesco Camarda, il giovane talento del Milan, è al centro di un'interessante vicenda di mercato. Il suo contratto con il club rossonero è in scadenza e la firma del rinnovo, attesa da tempo, non è ...informazione