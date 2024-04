Milan | Pioli va all in contro il Lecce | Pulisic trequartista con Chukwueze e Leao|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 aprile 2024) 2024-04-05 20:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ilentra nella fase clou della stagione con il morale alto che è la dirette conseguenza dei risultati ottenuti tra febbraio e marzo.ilnon ci sarà uno degli elementi chiave di questa stagione come Loftus-Cheek fermato dal Giudice con un turno di squalifica.per ovviare all’assenza dell’inglese ha deciso per uno schieramento super offensivo per valorizzare l’ottimo momento di– Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ilscenderà in campo con un dispositivo tattico inedito consottolinea, Leao a sinistra ea destra. Salvo ...