Milan-Lecce | Pioli | “Cambi per l’Europa League? La concentrazione è su domani”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa in vista del. Le sue parole in riferimento all'Europa

Milan-Lecce, le probabili formazioni: sorpresa Pulisic, Gotti ne recupera uno - In vista della gara contro il Lecce in programma domani 6 aprile alle ore 15:00, Stefano Pioli dovrà sopperire a due assenze importanti. Malick Thiaw, alle ...footballnews24

Pioli “Concentrati su gara col Lecce, poi testa alla Roma” - MilanO (ITALPRESS) - "Siamo concentrati sulla gara di domani contro il Lecce; poi penseremo alla sfida di Europa League contro la Roma. In questo ...vocedimantova

Come vedere in TV e in streaming la trentunesima giornata di Serie A - Una giornata che può regalare grandi sorprese, soprattutto per le squadre che sono in lotta per la salvezza. La Serie A si sta avvicinando sempre di più alla fine e oramai ogni partita è come una ...tecnologia.libero