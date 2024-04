Milan-Lecce | Gotti | “Pioli mi conosce Resti in partita se…”

Serie A 2023/24, 31ª: Milan-Lecce dove vederla Tv, streaming e formazioni - Per consolidare il secondo posto e tenere lontano il ritorno della Juventus in questo finale di stagione, i rossoneri di Stefano Pioli hanno la possibilità di accaparrarsi tre punti nella sfida ...tag24

Calciomercato Milan: Dorgu è un obbiettivo, ma il Lecce chiede tanto - Dorgu è un concreto obbiettivo del Milan per il mercato di questa estate. Farebbe da vice Theo, ma il Lecce non accetterà meno di 10 milioni ...ilmilanista

Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Lecce - Dopo la vittoria in trasferta a Firenze, il Milan tornerà in campo in campionato sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce. Come sempre, alla vigilia della sfida, Stefano ...milannews