Milan | il giornalista avvisa | “Zirkzee non si muove da Bologna per meno di…”

Joe Jordan , ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento nel club rossonero. Ecco le sue parole (pianetamilan)

ON AIR - Imparato: “Mi davano dello juventino perchè apprezzavo il lavoro di Conte al Bari” - Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho visto la prima vittoria di Conte da allenatore, quando era al Bari io andavo spesso ...napolimagazine

Monica Colombo: “Furlani ha blindato Leao. The fu vicino all’Atletico” - Per fare il punto della situazione in casa Milan, Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera. “Nell’ultima intervista, Furlani ha blindato Rafa Lea ...ilmilanista

Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Lecce - Dopo la vittoria in trasferta a Firenze, il Milan tornerà in campo in campionato sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce. Come sempre, alla vigilia della sfida, Stefano ...milannews