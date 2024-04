Milan | hai visto il Maiorca? Grande successo per la proprietà americana

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ilpotrebbe seguire il percorso del: la squadra spagnola con la sua proprietà americana sta costruendo un percorso virtuoso Che piaccia o meno il calcio europeo sta diventando sempre più americano. Se in Italia ilè in mano al fondo made in USA RedBird, in Spagna ilè invece comandata dagli americani Andy Kohlberg, ex tennista, Robert Sarver e Steve Nash, ex stelle dell’NBA. Insieme hanno riportato la squadra spagnola dalla terza serie alla Liga, dove ora è 15esima in classifica. Il capolavoro delè però tutto in Coppa di Spagna, dove la squadra ha raggiunto la finale da underdog, battendo due squadre di alto livello come Real Sociedad e Girona. Un mix di esperienza e talenti, che hanno permesso a una squadra valutata appena 84 milioni di euro (meno del solo Leao) di ...