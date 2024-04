Milan-Genoa | da oggi al via la vendita dei biglietti Tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nella 35esima giornata ci sarà la sfida trae daparte ladei: ecco leIn questo finale di stagione ilsi giocherà molto. In campionato c’è da difendere il secondo posto, mentre in Europa League l’intenzione è di arrivare in fondo. Ogni partita quindi potrebbe essere importante o decisiva. Nella 35esima giornata di Serie A, i rossoneri ospiteranno il. Il match vedrà il ritorno a San Siro dell’ex Alberto Gilardino, allenatore del Grifone. In vista del match, ilsul suo sito ufficiale ha comunicato leper idel match. I tagliandi sono disponibili online su singletickets.ac.com, al Ticket ...