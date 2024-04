Milan | Gazzetta | Cardinale a colloquio con Damien Comolli E’ il nome per il futuro della dirigenza rossonera

(Di venerdì 5 aprile 2024) Untutto da assemblare quello delnel corso dei prossimi mesi: dai calciatori all’allenatore, passando anche per alcune figure dirigenziali. La ‘dello Sport’ ne parla nella sua edizione odierna, facendo ildi, attualmente presidente del Tolosa, vale a dire il club francese acquistato da RedBird nel 2020. Secondo quanto scrive il quotidiano meneghino, l’idea sarebbe quella di nominarecome amministratore delegato del club e di conseguenza spostare Giorgio Furlani, che attualmente ricopre la carica. RedBird in questo periodo sta infatti ultimando una possibile cessione del Tolosa e, una volta terminato l’iter,potrebbe spostarsi in Italia. Unache al giorno d’oggi è già ...

2024-04-04 08:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Non è più un mistero da diverso tempo: il Milan ha individuato in Joshua Zirkzee il primo nome della ... (justcalcio)

Un ex Manchester United è a un passo dal Milan: a breve l’ufficialità - In casa rossonera non si parla solo di mercato, in arrivo un nuovo membro che andrà a rinforzare la dirigenza.spaziomilan

Sky Sport - Juve vigile su Camarda, non è arrivata la firma con il Milan - La Juventus starebbe seguendo con grande interesse la vicenda legata alla mancata firma di Francesco Camarda, attaccante classe 2008, con il Milan: come riportato da "Sky Sport", ...tuttojuve

Gazzetta - Alex Sandro, nessuno spiraglio per il rinnovo con la Juve - Archiviate le polemiche degli ultimi giorni per i fischi, forse ingenerosi, ricevuti nel match di Coppa Italia contro la Lazio al momento del suo ingresso in campo, Alex Sandro resta certo di non far.tuttojuve