Milan | Cardinale | “L’acquisto del club la cosa più dura e allo stesso tempo migliore che abbia mai fatto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Acquistare illapiùchemai affrontato, ma anche la. Ma l’ironia è che è stato tutto imposto da me. Avevo un bisogno imprenditoriale che dovevo soddisfare, ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird”. A parlare è Jerry, proprietario dele numero uno di RedBird, che si è concesso in una lunga chiacchierata a ‘The Deal’, un podcast di Bloomberg. Il patron delrossonero ha parlato del percorso che lo ha portato a investire nel: “Ogni volta che sollevavo il tema di ACinternamente o qui negli Stati Uniti, tutti dicevano: ‘Sei pazzo’. ‘Non pensare mai di investire in Italia’. Billy Beane ha frequentato il ...