Milan | Camarda niente rinnovo? Pellissier | “Regole stupide Non è giusto che…”

Le ultime sul rinnovo di Camarda e la mossa di Moncada per Zirkzee sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Personaggi: vai alla sezione - Il Diavolo è sempre più verde. E sul futuro, c’è da qualche giorno un nuovo autografo. Diego Sia, l’uomo più in forma della Primavera del Milan, ha appena firmato il rinnovo di contratto. Il miglior ...gazzetta

Milan, non solo l'addio di Giroud: sarà rivoluzione in attacco - Camarda, la trattativa per il rinnovo prosegue Diverso e più ... che è il giocatore con maggiore prospetto nel settore giovanile del Milan, che ha come priorità quella di rimanere in rossonero ...sport.sky

Ci hai fatto male, ecco perchè ti prendiamo | Pioli perde il suo bomber: convinto dall’assegno bianconero - Pioli è disperato, il nuovo bomber dei rossoneri rischia infatti di andare via nel prossimo calciomercato estivo.jmania