Migranti: Mattarella, 'servono accessi legali, regolari, concordemente definiti - Accra, 5 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ospita una numerosa e apprezzata comunità ghanese, che è molto ben integrata e che contribuisce all'economia italiana e rappresenta un legame di amicizia tra Ghan ...lanuovasardegna

Mattarella in two-day state visit to Ghana - President Sergio Mattarella has arrived in Ghana for a state visit, where he will hold talks with the country's president Addo Dankwa Akufo-Addo, followed by a joint press conference. During the visit ...adnkronos

Mattarella in Ghana: "Per piano Mattei serve collaborazione paritaria" - Il presidente della Repubblica è in Africa per un viaggio molto importante non solo dal punto di vista dell’interesse geo-politico, ma anche a per le risorse energetiche che Paesi come Ghana e Costa d ...tg24.sky