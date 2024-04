Migranti a Ravenna | in arrivo 198 persone | quando sbarca la nave

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Sono 198 i, recuperati dallaOng Life Support, che tra mercoledì e giovedì prossimo sbarcheranno al porto di. Si tratta di 171 uomini, 17 donne e 10 minori accompagnati, che saranno così distribuiti: Bologna 45, Ferrara 15, Forlì-Cesena 20, Modena 31, Parma 19, Piacenza 12, Reggio Emilia 24, Rimini 15 e 17 a. Le nazionalità sono Bangladesh, Siria, Pakistan, Eritrea, Egitto e Ghana. A oggi lasi trova a 40 miglia nautiche da Zuara, SAR Libia. Domani, 6 aprile, alle 12.30 il Prefetto diCastrese De Rosa ha convocato una prima riunione di coordinamento dove si deciderà il luogo di sbarco (la banchina del Terminal crociere di Porto Corsini non potrà essere utilizzata per la presenza di navi da crociera) e ...

