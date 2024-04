Michael J Fox | il ritiro dalla recitazione potrebbe non essere definitivo | “Dipende dal ruolo”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024)J. Fox, pur essendosi da tempo ritirato dal mondo della, ha condiviso diaperto a tornare sullo schermo, ovviamente solo per la giusta opportunità. L’attore, a cui è stato diagnosticato il Parkinson nel 1991, quando aveva solo 29 anni (la diagnosi venne poi resa pubblica nel 1998), in una recente intervista con Entertainment Tonight a spiegato come i suoi obiettivi da quel momento siano cambiati, passandocarriera nel cinema alla famiglia, ma che comunque sarebbe disposto a continuare a recitare se fosse qualcosa per cui ne valesse davvero la pena. “Il mio obiettivo più grande, credo, era quello di crescere una famiglia. Abbiamo quattro figli fantastici, ed è stata la cosa più importante“, ha detto Fox parlando dei suoi figli della moglie Tracy Pollan. “E poi c’è la mia fondazione” ...