Meteo weekend | torna l’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) PrevisioniItalia La situazione- Secondo le previsioni, dopo l’ultima modesta perturbazione transitata ieri si chiude almeno per ora questa lunga fase piovosa che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali, mentre il Sud ricordiamo rimane ancora in larga parte in deficit idrico, grave sulla Sicilia. Nei prossimi giorni infatti il notevole rinforzo di una circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche trascineràsu Mediterraneo e Italia, ma con una puntata anche sull’Europa centro-occidentale dove le temperature si porteranno su valori eccezionalmente elevati in relazione al periodo. Massima espressione delsull’Italia tra il prossimoe lunedì: tempo in prevalenza stabile e soleggiato pur con cieli a tratti ...