Meteo | caldo anomalo in arrivo | temperature attese oltre i 30 gradi in alcune città italiane

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ondata diinsull’Italia, che provocherà un brusco innalzamento delle temperatura in Italia.Tutta colpa dell’anticiclone africano, in piena espansione verso il Mediterraneo per poi puntare verso l’Europa Centro-Occidentale. Questa rimonta anticiclonica scaturirà dall’approfondimento della circolazione depressionaria atlantica ad ovest del Regno Unito. Il flussoporterà, soprattutto in quota, un’impennata termica, più marcata in montagna. L’ondata didovrebbe estendersi nel weekend in tutta Italia, per poi dirigersi verso il resto del Vecchio Continente. Il culmine di energia dell’anticiclone dovrebbe arrivare tra domenica e lunedì, alimentato dal Nord Africa. Leregistrate potrebbero avvicinarsi quindi a quelle normalmente ...