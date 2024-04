Meteo | arriva l’anticiclone africano | nel weekend fino a 30 gradi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in arrivo un anticicloneche porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia, temperature in forte aumento e un po’ di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il caldo arriverà su gran parte dell’Europa, inclusa l’Italia. E’ la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, che annuncia come dalconquisterà anche l’Italia, anche se da martedì dovrebbero tornare i temporali. Una configurazione rara, ma che sta diventando sempre più frequente con i cambiamenti climatici in atto. Nel cuore del Continente sono previsti valori termicia 18°C oltre la media del periodo: alcuni esempi, Berlino normalmente ad inizio aprile registra massime sui 12, il termometro raggiungerà invece 28-30°C tra ...