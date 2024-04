Mestre | precipita mentre sta lavorando sul tetto del teatro Momo | morto un operaio di 45 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Stavasuldel, quando èto ed èsul colpo. La vittima è Mattia Dittadi, 45e responsabile energia e manutenzione per il Nordest della società di servizi Rekeep Spa. Secondo le prime ricostruzioni, stava compiendo un’ispezione sul, per verificare alcune infiltrazioni d’acqua. Il lucernario su cui si trovava ha ceduto facendolore all’interno del. Residente a Oriago di Mira, in provincia di Venezia, sposato, con un figlio e appassionato di ciclismo, il 45enne stava da alcuni giornialla ristrutturazione del, di proprietà e per conto del Comune di Venezia. Sul posto sono ...