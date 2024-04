Messico | i narcos iniziano la mattanza in vista delle elezioni | così eliminano i candidati scomodi per garantirsi il controllo del territorio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si avvicina il giornoe innon si ferma la violenza. Il sindaco di Churumuco, Guillermo Torres Rojas, e Gisela Gaytan, esponente del partito Movimento per la rigenerazione nazionale (Morena) nonché candidata sindaca a Celaya, sono stati ammazzati. Storie diverse che si inseriscono in un quadro unico che secondo il centro studi Integralia da settembre 2023 a febbraio 2024 ha avuto 182 “incidenti” di violenza politica che hanno colpito 238 persone. Ogni giorno 1,3 persone legate alla politica rimangono vittima di aggressioni. Lo studio di Integralia è solo una fotografia dei numeri gravi e pesanti del Paese che verrebbero confermati anche da Data Cívica, un’associazione civile che si identifica come femminista e si dedica all’analisi dei dati. Anche loro, nell’ultimo rapporto, denunciano che – solo tra gennaio e ...

