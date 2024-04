Merlino non conduce Pomeriggio 5 Poi la brutta sorpresa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Myrtanon5. Nella puntata di venerdì 5 aprile il padrone di casa è stato Giuseppe Brindisi. Non è stata unaperché la conduttrice lo aveva già annunciato nella puntata di giovedì 4 aprile. "Vi saluto dandovi l'appuntamento a lunedì perché venerdì vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi che sarà qui in questo studio al posto mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò nel Palazzo delle Nazioni Unite per il "Change the World Model United Nations", un forum internazionale che accoglie 4mila studenti, da 149 Paesi del mondo per confrontarsi su temi fondamentali dell'agenda mondiale: i diritti civili, il cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà ma soprattutto il grande tema della pace, quella che ...