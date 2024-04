Merita a Napoli | Zafarana Eni | Mezzogiorno ponte naturale tra Europa e Africa

(Di venerdì 5 aprile 2024) “In un momento delicato sul piano geopolitico, ci sono nuove opportunità per ilgrazie alla sua posizione strategica ditra. In questo senso può avere un ruolo importante, evidenziato ancor di più dallo scoppio del conflitto russo-ucraino dopo il quale siamo passati dalla dipendenza dal gas russo a un mix bilanciato di approvvigionamenti”. E’ lo scenario evidenziato per ilin fatto di nuovi fonti energetiche dal presidente di Eni Giuseppe, intervenuto alle giornate di, la fondazione Meridione Italia, in corso aalle Gallerie d’Italia. “E’ necessaria – la raccomandazione di– la più stretta collaborazione nell’area Med, ci sono i presupposti per una sinergia ...

“Il Mezzogiorno d’ Italia è una media nazione europea. Con circa 20 milioni di abitanti, sarebbe il sesto Paese per popolazione dell’Unione, grande come la Romania, più grande dei Paesi Bassi”. Lo ha ... (ildenaro)

Del Pizzo (Terna), aste per sistemi accumulo a fine 2024 - (ANSA) - Napoli, 05 APR - 'Terna svolgerà le aste per la contrattualizzazione a termine della nuova capacità di accumulo necessaria per ...notizie.tiscali

C’è il ministro Fitto a Napoli e De Luca si presenta al convegno per “stanarlo” sui Fondi Coesione - De Luca e Fitto, ennesimo dialogo fra sordi sui Fondi Coesione e Sviluppo. E resta lo scontro istituzionale governo-Regione Campania.fanpage

Obiettivi della stagione e eventuali premi. Parla ADL - In merito ai premi stagionali per la squadra del Napoli Radio Marte ci informa che: “Nessun premio Europa League alla squadra in caso di raggiungimento dell’obiettivo. Aurelio De Laurentiis ha fatto ...ilnapolionline