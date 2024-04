Merita a Napoli | Gros-Pietro Intesa Sanpaolo | Oltre 210 miliardi per la crescita del Sud | faremo la nostra parte

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gian Maria, presidente, ha presoquesta mattina all’incontro “Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”, organizzato nell’ambito della due giorni della nuova edizione di Agenda Sud 2030 della Fondazione. L’evento, promosso in partnership con Cassa Depositi e Prestiti e con l’ospitalità di, ha visto lacipazione di esponenti della politica nazionale, locale e del mondo dell’imprenditoria. “Il Mezzogiorno non è affatto il deserto industriale che talvolta viene falsamente dipinto. Se fosse uno Stato, sarebbe al 7° posto tra i paesi manifatturieri d’Europa per numero di imprese, con una marcata concentrazione in settori chiave come l’aerospazio, l’automotive, l’agroalimentare, ...

Le parole di Angelo Di Livio : «Napoli, troppe prime donne in campo; la Roma riparta da Paulo Dybala e Lukaku» Angelo Di Livio ha parlato a TvPlay. Tra gli argomenti trattati anche il futuro delle ... (calcionews24)

C'è una possibilità, forse nemmeno tanto remota, che il ministro per il Pnrr, il Sud, la Politica di coesione e gli Affari europei, Raffaele Fitto, e il governatore della Campania,... (ilmattino)

Napoli, spari in un parco giochi. Ferita una donna, a rischio innocenti - Nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, spari in un parco giochi; La prefettura convoca d'urgenza il comitato di ordine e sicurezza pubblica ...quotidianodelsud

Napoli, Kvara non incide più anche se… - Visualizzazioni: 1 Il Napoli non riesce a ripetere il successo dello scorso anno Uno dei problemi della squadra partenopea è senza dubbio la mancanza di quel giocatore in grado di sbaragliare la conco ...calciostyle

DALLA SPAGNA: IL BARCELLONA CI PROVA PER Kvaratskhelia - Il Barcellona ha chiesto informazioni al Napoli in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive As, confermando il forte interesse dei ...sportmediaset.mediaset