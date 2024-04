Mens Sana | voglia di rifarsi Pannini | il tifo arma in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) È la vigilia del derby di ritorno che per la ‘Note di Siena’può essere l’occasione del riscatto dopo il -22 dell’andata. A parlare prima della seduta di ieri il capitano Edoardoche però mantiene un profilo basso sottolineando l’importante dei prossimi 80 minuti che chiuderanno la poule promozione e spalancheranno la strada dei playoff alle prime quattro classificate. "Ci stiamo allenando bene e con intensità – le parole del numero 4 della– preparando bene la partita di domani sera. La squadra è in fiducia, lavoriamo con serenità e attenzione per farci trovare pronti sia domani contro il Costone sia domenica prossima a Sansepolcro. Sono due partite importanti che ci possono permettere di qualificarci come secondi ai playoff.mo mantenere la seconda ...