Menoncello miglior giocatore del Sei Nazioni | ma il Telegraph attacca | “Non è migliore degli irlandesi”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Altro bel riconoscimento per l’Italia del rugby: Tommasoha vinto il premio comedel Sei, in cui la Nazionale ha ottenutoimportanti risultati. Ilscrive: Anche se l’Italia è arrivata quinta nella classifica finale, due vittorie e un pareggio hanno segnato il lororecord nella competizione, conche è diventato il secondo italiano di sempre, dopo Andrea Masi nel 2011, a essere nominatodel torneo. Il capitano dell’Italrugby Michele Lamaro è stato inserito nella “squadra ideale” del Seigioca nel Benetton, a Treviso, è stato accolto al campo di allenamento della sua squadra, con ...

GAZA, GUTERRES: NO - “Questa domenica ricorrono sei mesi da quando Hamas ha lanciato i suoi abominevoli attacchi terroristici in Israele. Il 7 ottobre è un giorno di dolore per Israele e per il mondo. Le Nazioni Unite, e ...9colonne

Italrugby, Tommaso Menoncello eletto miglior giocatore del Sei Nazioni 2024: "Riconoscimento per tutta la squadra" - Nell'edizione migliore di sempre per gli azzurri, è un italiano l'MVP del Sei Nazioni 2024. Tommaso Menoncello è stato eletto "miglior giocatore" del torneo terminato poco meno di un mese prima in ...eurosport

Rugby, Sei Nazioni indimenticabile per l’Italia: Menoncello MVP, di Pani la meta più bella - Il Sei Nazioni 2024 è finito, ma l’Italia del rugby continua a prendersi soddisfazioni a livello internazionale: l’azzurro Tommaso Menoncello è stato eletto MVP del torneo. Un riconoscimento che si ...sport.virgilio