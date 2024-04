Meno bimbi | più anziani La scuola dell’infanzia sede per la terza età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sempre, sempre più. Un dato di fatto, certificato dagli ultimi dati Istat, di cui è dimostrazione la trasformazione dellaValotti dad’infanzia indi attività associative per. Ieri in commissione urbanistica è stato presentato lo stato dei lavori sull’immobile di Mompiano, che è stato ripartito in due sezioni. In una da settembre ci sono i piccoli del nido, servizio che, per ora, non risente dell’inverno demografico in quanto solo una parte delle famiglie lo utilizza (a Brescia i posti a disposizione superano il 30%). A maggio, invece, dovrebbero concludersi i lavori per gli spazi per(300mila euro i costi) segno della trasformazione della società. Secondo i dati Istat relativi al 2023, ...