Memoire temporelle alla galleria Rifugio Digitale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un viaggio nello spazio e nel tempo, in bilico fra i ricordi del cuore e la verità del presente. L’artista indiano-britannico Kalpesh Lathigra, fotografo documentarista, con le sue immagini indaga il concetto di ‘casa’, nel precario equilibrio tra identità ed eredità, fra i ritmi del quartiere della periferia est di Londra, Forest Gate, dove è nato nel 1971; e i colori della sua terra d’origine, l’India. Nasce così la sua mostra "", fino al 21 aprile, a cura di Irene Alison e Paolo Cagnacci. Lathigra compie un cammino a ritroso lungo il filo della propria cultura ancestrale, la stessa di milioni di immigrati di seconda generazione: "La mia attrazione per l’India deriva dnostalgia per qualcosa che non ho mai ...