Meloni sull' intelligenza artificiale | Stiamo barattando la nostra libertà con la comodità

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - "L'generativa apre scenari con i quali siamo chiamati a confrontarci molto più velocemente di quanto non si stia facendo. L'impressione che ho, è che senza rendercene conto,lacon la: potrebbe essere troppo tardi quando ce ne rendiamo conto. Senza adeguati processi politici, per giudicare quei rischi, rischiamo di arrivare troppo tardi. Il progresso corre in modo estremamente veloce, i processi decisionali tendono a rallentare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, chiudendo la prima sessione dell'evento "La scienza al centro dello Stato" promosso dalla Italian scientists association (Isa) in corso nella sala Angiolillo di Palazzo Wedekind. Occorre ...