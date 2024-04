Meloni | “Non sono contraria all’elezione diretta del capo dello Stato”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – "Quello che volevo è una riforma che non mettesse in discussione l'autorevolezza e l'unità che ilgarantisce, ma cambia molto quando hai un mandato diretto dei cittadini, ai cittadini rispondi. Quando hai un mandato che viene dai partiti rispondi a loro. Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, questa disparità non la vedo. Dopodiché, vogliamo introdurre anche l'elezionedel presidente della Repubblica? io non". E' quanto ha detto la presidente del consiglio Giorgia, ospite della puntata di "Porta a porta" andata in onda ieri sera su Rai 1, parlando del premierato.