Meloni fa quello che noi disperati possiamo solo sognare | chi incorona il premier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Questa volta a zittire i detrattori di Giorgiaci ha pensato Il Telegraph. In un editoriale sul quotidiano britannico, l'analista Jeremy Warner demolisce ogni argomento tirato fuori dall'opposizione per sminuire o screditare la politica economica del governo sostenendo che il nostro è diventato un Paese "invidiabile". Spiega infatti che l'Italia di Giorgiapresenta “una delle economie in più forte crescita nel G7 dal 2019; e di gran lunga quella con la crescita più forte tra le principali economie europee”, si legge nell'editoriale. “L'Italia dellasta facendo ciò che la Gran Bretagna, disperata, poteva“. puntualizza Warner. Ecco dunque ribaltate dal giornale britannico le accuse e i preconcetti. “Ancora ampiamente considerata come una delle economie più malaticce ...