Megna Civico 22 | “Valorizzazione fluviale | impegno comune per la tutela ambientale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Fin dall’inizio di questa consiliatura abbiamo ritenuto prioritario in Commissione Ambiente affrontare le istanze di salvaguardia del nostro straordinario patrimonio, cercando di superare l’impasse generata spesso dal riparto di competenze tra i diversi Enti, in particolaree Provincia” – così in una nota Giovanna, consigliere comunale di22 “L’annuncio fatto dal Consigliere Panunzio – continua– a margine della seduta odierna della commissione, riguardo all’imminente stesura di un protocollo tra le amministrazioni, finalmente recepisce tale sollecitazione. Un protocollo di coordinamento rappresenterebbe un passo importante per rimuovere, finalmente e in modo stabile, non solo i rifiuti ma anche tutti gli ostacoli che ancora persistono alla ...