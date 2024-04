Medjugorje | padre Slavko Barbaric | immagini inedite ed emozionanti Video

(Di venerdì 5 aprile 2024), frate francescano, guida spirituale dei sei veggenti di, ha vissuto la sua vita in un continuo servizio di amore, e con tale ed inesauribile energia che sembra impossibile che un solo uomo potesse realizzare così tante cose. Molto amato dai pellegrini che halo hanno incontrato in vita e hanno ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Madonna di Trevignano, l’avvocato di Gisella, Marchignoli: “Come a Medjugorje, fedeli pregheranno con lei” - Il 3 aprile a Trevignano Romano la veggente tornerà nel campo per pregare il rosario insieme ai fedeli. L’avvocato Solange Marchignoli a Fanpage.it: “Come è accaduto con Medjugorje, i fedeli ...fanpage

MADONNA DI Medjugorje, MESSAGGIO 25 MARZO 2024/ “Pregate con Gesù sulla Via Crucis per l’umanità senza Dio” - Madonna Medjugorje oggi, atteso messaggio 25 marzo 2024: l'apparizione alla veggente Marjia, ““Seguite Gesù nella Via Crucis e pregare per l'umanità” ...ilsussidiario