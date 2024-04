Mbda | 34 assunzioni entro l’anno E oltre 40 milioni di investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un investimento di40di euro per ammodernare i siti di via Valdilocchi e di Aulla, più di trentada formalizzarefine anno, e una crescita esponenziale che fanno del polo spezzino un punto di riferimento per tutto il gruppo. Sono orizzonti ai quali non si può guardare con fiducia, quelli tracciati dalla dirigenza diItalia per il cluster spezzino, punto di riferimento italiano per i sistemi anti-nave, ’casa’ del Teseo – per il quale da mesi si sta lavorando alla versione Evo – e dei missili Marte, nonché centri di riferimento nazionale per l’integrazione pirica missilistica. Dati e strategie sono stati illustrati dall’amministratore delegato diItalia, Giovanni Soccodato, e dal direttore del polo spezzino Francesco Cernich. "Quello spezzino è ...