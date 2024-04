Mazzette al Dipartimento di Salute Mentale di ASL Caserta | udienza preliminare ad ottobre

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 aprile 2024) Santa Maria Capua Vetere/Aversa. È stata fissata per l’8prossimo dal Giudice dell’del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Alessia Stadio, l’a carico di 59 persone coinvolte nel sistema illecito aldi Igienedell’Asl di, con sede ad Aversa. Un sistema che per la Procura di Santa Maria Capua Vetere, cui gli atti sono arrivati dalla Procura di Napoli Nord che inizialmente aveva indagato, sarebbe imperniato attorno all’ex direttore deldi, Luigi Carrizzone, con diversi reati contestati, dall’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione alla turbativa d’asta, ai falsi in atto pubblico alla ...