(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Almeno trenta persone intossicate per possibile cibo contaminato in un hotel di. Attivata laemergenza dell’Asl per il trasporto dei pazienti in vari ospedali. E’ accaduto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile e le operazioni di trasferimento sono andate avanti fino alla mattina. Tutto è cominciato appunto nella notte, quando le persone hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi, vomito e dolori addominali. E’ scattato quindi l’allarme al 118. Gli ospedali interessati sono quelli di Prato, Pistoia, Lucca e Pescia. Diverse le ambulanze e le associazioni di volontariato impiegate per il trasferimento dei pazienti. Tra le persone colpite dall’ci sono studenti diche erano in gita in Toscana e. ...

Maxi intossicazione alimentare a Montecatini, scolaresche e turisti in ospedale - Accade in una struttura ricettiva della città termale. Attivate le procedure di emergenza del 118. I pazienti accompagnati in varie strutture sanitarie della zona ...lanazione

intossicazione alimentare colpisce studenti e professori siciliani in gita in Puglia - Un gruppo di 150 persone, tra studenti e professori dell'Istituto tecnico industriale di Milazzo, in Sicilia, ha subito un'intossicazione alimentare durante una gita scolastica in provincia di Brindis ...informazione

Gita in Puglia con intossicazione alimentare, in ospedale studenti scuola di Milazzo - ll'origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi ...blogsicilia