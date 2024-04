Maxi intossicazione alimentare a Montecatini | più di 50 persone ricoverate in diversi ospedali toscani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una cinquantina di intossicati, per lo più adolescenti in gita scolastica, alcuni ricoverati in via precauzionale aglidi Pescia e Pistoia. Sono tutti ospiti del Grand Hotel Nizza e Suisse a, questa notte intorno all’una hanno cominciato ad accusare più o meno contemporaneamente disturbi gastrointestinali, per far fronte alla situazione è stato attivato il protocollo per le-emergenze, all’hotel sono arrivate numerose le ambulanze che hanno portato i ragazzi in ben cinque. Gliche sono stati attivati per far fronte all’episodio sono quelli di Prato, Pistoia, Lucca e Pescia. Come si legge sul quotidiano toscano La Nazione, che ha riportato la notizia, tutte leche si sono sentite male, probabilmente a causa di cibo contaminato, ...