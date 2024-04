Maxi caduta al Giro dei Paesi Baschi | Vingegaard in ospedale VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 aprile 2024) AGI - Terribiledi gruppo a 30 chilometri dall'arrivo della quarta tappa deldei, la Etxarri Aranatz-Lagutio di 157,5 chilometri. In una curva a destra in discesa, un corridore è caduto in testa al plotone ed ha trascinato la maggior parte dei favoriti della corsa spagnola del World Tour, tra cui Jonas(Visma-Lease a bike), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe). Il campione danese, due volte vincitore del Tour de France, è il ciclista che ha sofferto le conseguenze peggiori; trasportato insu una barella con un collare, ha riportato la rottura di una clavicola e diverse costole. Evenepoel si è rialzato ma ha abbandonato la gara e poco dopo il suo team ha annunciato che "Remco tornerà in Belgio per essere ...