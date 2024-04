Mats Wilander impressionato dai miglioramenti di Jannik Sinner | “Sta vivendo la stessa evoluzione di Djokovic”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una crescita impressionante.è sempre più al centro dei discorsi di addetti ai lavori e appassionati, vista la sua ascesa al vertice. Conquistato il Masters1000 di Miami, l’altoatesino ha ottenuto il terzo titolo di questo fantastico inizio di 2024. Un risultato che gli ha permesso di portarsi al secondo posto della classifica mondiale, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non si parla però di un semplice exploit, ma di un percorso che negli ultimi sette mesi ha vistoottenere i seguenti risultati: 42 vittorie e 3 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi; 6 titoli in 10 tornei affrontati, ivi compresa la Coppa Davis; 22 vittorie nelle ultime 23 partite giocate nel 2024; 3 titoli nel 2024 (Australian Open, ATP500 Rotterdam, Masters1000 Miami); 11 vittorie e 2 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi contro i ...

